Neuwied will „unsägliches Politschauspiel“ beenden

Neuwied SPD-Bürgermeister Mang soll nach einem Antrag seiner eigenen Partei am 20. August abgewählt werden. Dafür gibt es nun ein breites Bündnis von sechs weiteren Fraktionen.

Gut einen Monat nach den Querelen um die gescheiterte Abwahl eines SPD-Bürgermeisters in Neuwied steht jetzt der Fahrplan für einen Neuanfang. Die SPD-Fraktion hat einen Antrag zur Abwahl des eigenen Bürgermeisters Michael Mang gestellt. Dieser Antrag wird von sechs weiteren Fraktionen des Stadtrats unterstützt. „Es ist wichtig, dass dieses unsägliche Politschauspiel, das der Bürgermeister hier in den letzten Wochen veranstaltet hat, ein Ende hat und wir uns wieder endlich dem widmen können, wofür wir gewählt wurden“, sagte am Dienstag der CDU-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Martin Hahn, der Deutschen Presse-Agentur.