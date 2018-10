später lesen Neuwieder Archäologiepreis für Harvard-Professor Pinker FOTO: Matthias Balk FOTO: Matthias Balk Teilen

Der mit 10 000 Euro dotierte Archäologiepreis des Forschungsmuseums Monrepos in Neuwied geht an den Sachbuchautor und Harvard-Professor Steven Pinker. Der Psycholinguist und Psychologe bekommt die Auszeichnung namens Human Roots Award am 9. November auf Schloss Monrepos, wie das dortige Archäologische Forschungszentrum und Museum für menschliche Verhaltensevolution am Dienstag mitteilte. dpa