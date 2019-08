Neuzugang Jeremiah St. Juste lobt Mainz 05

Mainz Die schmerzhafte 0:2-Pleite im DFB-Pokal am Samstag beim Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat der neue Innenverteidiger Jeremiah St. Juste des FSV Mainz 05 schnell abgehakt. „Ich bin sicher, ich habe die richtige Wahl getroffen.

Acht Millionen Euro überwiesen die Mainzer an St. Justes ehemaligen Club Feyenoord Rotterdam. Das Abwehrtalent wird gleich gefordert bei seinem neuen Club. Die schwere Knöchelverletzung von Stefan Bell im Pokal mit dreimonatiger Ausfallzeit macht den Niederländer mit karibischen Wurzeln gleich zum einzigen Rechtsfuß in der Innenverteidigung. In Kaiserslautern kam er für Bell zu seinen ersten Pflichtspielminuten im 05-Dress. Zum Saisonstart am Samstag (15.30 Uhr) in der Fußball-Bundesliga in Freiburg winkt die Startelfpremiere. „Ich bin bereit“, erklärte St. Juste.