Top-Themen So ist der Donnerstag in der Region Trier – das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

04.07.2024 , 10:38 Uhr

Die Parkplätze in Trier bleiben ein heiß diskutiertes Thema. Wer genau hinsieht, kann zumindest einen etwas preisgünstigeren Platz finden. Foto: Friedhelm Knopp