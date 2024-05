Top-Themen So ist der Montag in der Region Trier – das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

27.05.2024 , 08:12 Uhr

Die Warenhauskette Horten baute in den 1970er-Jahren die markante Immobilie in der Trierer Fleischstraße, in der heute Galeria-Kaufhof zu Hause ist. Die quadratischen Kacheln, aus denen die Fassade etlicher Horten-Warenhäuser dieser Bauzeit bestehen, werden „Horten-Kacheln“ genannt – und galten in den 1970ern als totchic. Foto: Roland Morgen