Top-Themen So ist der Samstag in der Region Trier – das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

25.05.2024 , 12:12 Uhr

Im Keller des Gebäudes in Isjum, das nach dem Einschlag einer Fliegerbombe eingestürzt ist, sind 50 Menschen gestorben. Die ostukrainische Stadt ist Triers neue Partnerstadt. Foto: Tobias Schneider