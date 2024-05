Top-Themen So ist der Sonntag in der Region Trier – das ist passiert, das müssen Sie wissen

Update | Trier · Was ist los in und um Trier, in der Eifel und an der Mosel? Hier erhalten Sie den schnellen Überblick über die Top-Themen.

26.05.2024 , 14:40 Uhr

Die Polizei löste am Samstagabend eine private Feier im Kröver Ortsteil Kövenig auf. Es wurden unter anderem Strafverfahren wegen Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Foto: Steil TV