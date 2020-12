Nguyen-Kim wird zur „Journalistin des Jahres 2020“ gewählt

Mai Thi Nguyen-Kim steht in der Stadtbibliothek Kalk. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist von der Branchenzeitschrift „Medium Magazin“ zur „Journalistin des Jahres 2020“ gewählt worden. Sie werde für ihre „herausragende Aufklärungsarbeit“ über die Corona-Pandemie geehrt, teilte das Magazin am Montag in Frankfurt am Main mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Preisverleihung ist für Mai 2021 angedacht.

Eine unabhängige Jury wählte Preisträger in mehreren Kategorien. Die Auszeichnung wird seit 2004 vergeben und ist undotiert.

Die Chemikerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim wurde seit Ausbruch der Pandemie vielen Youtube-Nutzern durch ihren Wissenschafts-Kanal „maiLab“ bekannt, der Teil des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF ist.