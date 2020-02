Nibelungen-Festspiele: Ausblick auf kommende Aufführungen

Berlin/Worms Die Organisatoren der Nibelungen-Festspiele in Worms geben heute einen Ausblick auf die Aufführungen in diesem Sommer und im nächsten Jahr. Dazu kommen unter anderem die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sowie Intendant Nico Hofmann und Mitinitiator und Schauspieler Mario Adorf in die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz in Berlin.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa