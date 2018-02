später lesen Nicht gekennzeichnete Sulfite: Gewürzmischung zurückgerufen Teilen

Wegen nicht gekennzeichneter Sulfite hat ein Unternehmen aus Südhessen am Donnerstag eine indische Gewürzmischung zurückgerufen. Betroffen sei das Produkt „MDH Chana masala, 100g“ des Herstellers MDH Mahashian Di Hatti aus Indien, teilte die Global Foods Trading GmbH am Donnerstag in Biebesheim mit. Es gehe ausschließlich um Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Januar 2019 (Chargennummer/Los-Kennzeichnung: NO 81). Betroffen sind laut Internetportal www.lebensmittelwarnung.de die Bundesländer Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Thüringen. dpa