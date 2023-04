Vorerst eine Idee Nicht jede Unfallflucht soll künftig noch eine Straftat sein: Was das in der Praxis bedeutet

Fast täglich vermeldet die Polizei in der Region Fälle von Unfallflucht. Mal wurde ein am Straßenrand geparktes Auto durch ein anderes vermutlich beim Ausparken an der hinteren Stoßstange beschädigt. Oder auf einem Parkplatz fährt ein Autofahrer in einen hinter ihm parkenden Wagen und verschwindet ohne Angaben zu seiner Person. Vergangene Woche wurde bei Birkenfeld ein über die Straße laufender Hund von einem Kastenwagen angefahren und verletzt, der Unfallverursacher fuhr einfach weiter.