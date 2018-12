später lesen Nicht noch mehr Baustellen: Debatte über Straßenbau FOTO: Andreas Arnold FOTO: Andreas Arnold Teilen

Der Straßenausbau in Rheinland-Pfalz wird aus Sicht des Verkehrsministeriums nicht von den verfügbaren Mitteln, sondern von den Kapazitäten der Baubranche und der Zahl von Baustellen begrenzt. Nach Kritik aus der CDU-Fraktion am Tempo des Ausbaus sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags, er bekomme „täglich unzählige Zuschriften: Bitte Herr Minister, nicht noch mehr Baustellen! dpa