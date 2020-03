Nicht nur für Jedi-Ritter: Physiker baut Lichtschwerter

Saarbrücken Das lässt Star-Wars-Fans aufhorchen. Ein junger Physiker an der Uni Saarbrücken hat ein Lichtschwert der neuesten Generation gebaut - mit bis zu 1000 Lichteffekten. Und es kann auch Ton.

Es kann wie eine Flamme flackern, Blitz-Effekte erzeugen oder Wellen in allen möglichen Farben anzeigen: Der junge Physiker Frederic Folz (25) hat ein Lichtschwert gebaut, das irdischen Jedi-Rittern bis zu 1000 Lichteffekte bietet. Und noch mehr: Wenn Folz seine „Klinge“ schwingt, ertönt in Echtzeit mal Geschrei, mal Musik - oder eben das Geräusch eines Windzugs. „Ein Lichtschwert mit diesem Umfang an Effekten gibt es bisher weltweit noch nicht“, sagt der Saarländer, der an der Universität des Saarlandes gerade seinen Doktor macht.