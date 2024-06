Nicht ohne Ausbildung in die Ferien So geht’s Last Minute zum Ausbildungsplatz!

Der 17-jährige Hassan weiß genau, was er will: „Ich möchte jetzt eine Ausbildung machen, damit ich mich später einmal selbstständig machen kann.“ Sein Ziel: eine Ausbildung zum Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement. Sowohl seine Lehrer als auch der Ausbilder des Baubedarf-Großhandels, in dem er ein Praktikum gemacht hat, trauen ihm das durchaus zu. Nur hat er auf seine Bewerbungen bisher noch keine Antwort erhalten.