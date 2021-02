Landtagswahl : „Nicht tolerierbar“: Widerspruch für AfD-Mann Frisch

Trier/Orenhofen Der rheinland-pfälzische AfD-Spitzenkandidat Michael Frisch erntet Widerspruch für sein Interview mit dem Volksfreund. Andreas Heinz weist Aussagen zurück, wonach er ein Mandat im Wahlkreis Trier-Schweich deshalb nicht annehmen wolle, weil er von seinem Umfeld ausgegrenzt werde.

„Es ist richtig, dass ich im Falle einer Wahl auf mein Mandat verzichten werde“, schreibt Heinz in einer Mail an unsere Redaktion. Die Begründung von Frisch spiegele aber nicht die tatsächlichen Beweggründe. Heinz begründet seinen Schritt damit, dass die AfD im Trierer Kreisverband und in der Stadtratsfraktion einen Mitarbeiter beschäftigt hat, der mal NPD-Kandidat in Baden-Württemberg war und den Verfassungsschützer auf dem Schirm hatten.