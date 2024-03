Bundesliga Nicht „von Brücke springen“: Bochums Frust vor der Pause

Ärger um einen viel diskutierten Elfmeter und Frust über die verpatzte sportliche Leistung: Der VfL Bochum geht mit schlechter Laune in die Länderspielpause. Nach dem 0:2 (0:1) beim FSV Mainz 05 beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang 16 nur noch sechs Punkte. „Wir sind in einer Ausgangsposition, die leider nicht so komfortabel ist, wie wir uns das gewünscht hätten. Sie ist aber auch nicht so, dass wir morgen von der Brücke springen. Mit 25 Punkten blieb noch keiner in der Liga, also werden wir noch ein paar holen“, sagte Trainer Thomas Letsch.