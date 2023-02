Tradition : „Nicht von einem Typ abhängig“: Weiberfastnacht

Wittlich/Mainz In Wittlich stürmen die Möhnen das Rathaus, in Mainz entern drei Piratinnen zusammen mit 7500 weiteren Narren den Schillerplatz. Und Paola kritisiert die katholische Kirche.

Der Auftakt zur heißen Phase der Straßenfastnacht gehört den Frauen: In der Eifel und am Rhein haben Tausende Weiberfastnacht oder Schwerdonnerstag gefeiert. Pünktlich um 11.11 Uhr erstürmten die Närrinnen das Rathaus in Wittlich. In Mülheim-Kärlich jubelten die Menschen dem Möhnenumzug zu. Und in Mainz, wo die Tradition der Fastnacht am Donnerstag nicht so weit zurückreicht wie im Rheinland, tanzten nach Polizeiangaben 7500 Menschen rund um den Fastnachtsbrunnen.