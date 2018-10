später lesen Niederländischer König beeindruckt vom Mittelrheintal FOTO: Boris Roessler FOTO: Boris Roessler Teilen

König Willem Alexander zeigt sich von der Schönheit des Mittelrheintals beeindruckt. „Wir sind den Rhein entlang gefahren und es war einfach superschön“, sagte der niederländische König am Mittwoch am Anlegesteg in Oberwesel. dpa