Niederländisches Königspaar im Saarland eingetroffen

Das niederländische Königspaar ist am zweiten Tag seines Deutschland-Besuches im Saarland eingetroffen. Willem-Alexander und Máxima wurden vor der Staatskanzlei in Saarbrücken von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) und dessen Ehefrau Tanja begrüßt. dpa

Viele Schaulustige jubelten den royalen Gästen zu, als diese über einen roten Teppich schritten. Zuvor hatten die Gäste aus den Niederlanden in Rheinland-Pfalz Station gemacht. Willem-Alexander wird von niederländischen Unternehmern begleitet. Nach einem Mittagessen im Saarbrücker Schloss mit Vertretern aus der Autoindustrie war unter anderem ein Besuch in der Universität des Saarlandes geplant, wo der König sich über Forschungen zur Künstlichen Intelligenz informieren wollte. In Saarlouis besucht das Paar ein Solar-Energieprojekt der Bürger-Energie-Genossenschaft Köllertal. Am Abend steht im Schloss Saareck, dem Gästehaus von Villeroy&Boch in Mettlach, ein Gespräch über Herausforderungen der Digitalisierung auf dem Programm.

Niederländisches Königshaus