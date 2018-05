Niederländisches Königspaar in Luxemburg zu Gast

Der niederländische König Willem-Alexander und Königin Máxima werden heute zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Luxemburg erwartet. Das Königspaar wird zunächst von Luxemburgs Großherzog Henri und dessen Frau Maria Teresa im Palast der luxemburgischen Hauptstadt empfangen. Danach stehen eine Festveranstaltung im Rathaus und ein Spaziergang über die Corniche - einem Weg auf den Mauern der alten Festung - auf dem Programm. dpa

Das niederländische Königspaar ist am Mittwoch zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Luxemburg eingetroffen. König Willem-Alexander (51) und Königin Máxima (47) wurden von Luxemburgs Großherzog Henri und seiner Frau Maria Teresa in der luxemburgischen Hauptstadt empfangen. Hunderte Menschen jubelten dem Paar zu, als es strahlend und winkend über einen roten Teppich zum Palast schritt. Willem-Alexander und Máxima hatten Luxemburg bereits 2013 kurz nach der Thronbesteigung eine kurze Visite abgestattet - dies ist nun der erste Staatsbesuch.

Neben Zusammenkünften unter anderem mit Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel stand am Mittwoch noch eine Festveranstaltung im Rathaus auf dem Programm. Vor einem Gala-Dinner im Palast wollte das royale Paar zudem eine Spaziergang über die Corniche machen, ein Weg auf den Mauern der alten Festung von Luxemburg.

Bei dem Besuch bis Freitag geht es auch um Wirtschaftsbeziehungen, Hightech-Forschung und um die Familiengeschichte des Hauses Nassau, die die Niederlande und Luxemburg verbindet. Zu den Nassau-Dynastien Oranien-Nassau und Nassau-Weilburg werden Willem-Alexander und Henri am Donnerstag im Schloss Vianden eine Ausstellung eröffnen.

Das Königspaar wird auch Station machen in der Universität in Esch-sur-Alzette, in der Philharmonie Luxemburg und in der Handelskammer. Kurz vor der Abreise ist noch ein Treffen mit der niederländischen Gemeinschaft in Luxemburg geplant: Im Großherzogtum leben rund 4250 Niederländer.

Geschichte des Hauses Nassau-Weilburg