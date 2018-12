später lesen Niederlande: U-Haft von Terrorverdächtigen verlängert FOTO: Friso Gentsch FOTO: Friso Gentsch Teilen

Die Untersuchungshaft von vier in Rotterdam festgenommen Terrorverdächtigen ist verlängert worden. Das entschied der Haftrichter am Montag in der niederländischen Hafenstadt. Auch ein fünfter Mann, der im Zuge eines Anti-Terror-Einsatzes am Samstag in Mainz festgenommen worden war, bleibt in Haft. dpa