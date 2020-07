Niedrige Numerus-Clausus-Hürden in Rheinland-Pfalz

Studierende sitzen mit Laptops in einer Vorlesung. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archiv/Symbolbild

Gütersloh/Mainz Insgesamt 24 Prozent der Fächer sind zum Wintersemester 2020/21 in Rheinland-Pfalz mit einem Numerus Clausus (NC) belegt. Damit liegt Rheinland-Pfalz deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 40,6 Prozent und landet auf Platz 14, wie das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) in Gütersloh am Mittwoch mitteilte.

Nur in Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen sind die Studienangebote noch seltener mit einem NC versehen. Im Vorjahr war noch für 22 Prozent aller Studiengänge eine Mindestnote im Abitur nötig.