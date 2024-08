Rente Niedrige Rente für viele Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz

Das Bundesarbeitsministerium weist allerdings darauf hin, dass die in der Fragestellung vorgegebenen Annahmen unrealistisch seien - nämlich ein über den gesamten Erwerbsverlauf unverändertes Lohnverhältnis. Der Regierungsantwort zufolge bleiben nach 40 Versicherungsjahren in Rheinland-Pfalz rund 408.000 Menschen unter 1.300 Euro Rente, wenn sie immer so verdient haben wie heute.