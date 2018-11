später lesen Niedrige Temperaturen bringen vereinzelt Schnee Teilen

In den kommenden Tagen wird es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer kälter und erste Schneefälle sind möglich. Am Sonntag bleibt es bei Temperaturen zwischen vier und acht Grad zunächst noch sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte. dpa