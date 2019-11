Niedrigwasser am Rhein wenig wahrscheinlich

Mainz Nach niedrigen Pegelständen 2018 blieben ähnliche Probleme in der Rhein-Schifffahrt wohl im laufenden Jahr weitgehend aus. Aber die Wasserwirtschaft wünscht sich mehr Regen - auch für das Grundwasser.

Niedrigwasser hatte 2018 der Natur und der Wirtschaft am Rhein massive Probleme bereitet. Frachtschiffe konnten nur zu zwei Dritteln oder weniger beladen werden. Vor allem Fabriken, die über den Rhein mit Rohstoffen versorgt werden, mussten ihre Produktion drosseln - etwa der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen. Der rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) macht sich für eine Vertiefung um 20 Zentimeter an wenigen Stellen im Rhein stark.

In der ersten Hälfte 2019 seien Einschränkungen in der Schifffahrt im Ausmaß des Vorjahres vor allem aufgrund hoher Schnee- und Eisschmelzanteile am Rheinabfluss ausgeblieben, sagte Belz. Auch in der zweiten Jahreshälfte habe es weniger Probleme gegeben - es habe immer wieder geregnet. An den wichtigen Pegeln in Kaub am Mittelrhein und in Duisburg-Ruhrort liege der Wasserabfluss derzeit unter dem Durchschnitt, sagte Belz. Die Schifffahrt sei aber nicht gefährdet.