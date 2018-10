später lesen Niedrigwasser hält vorerst an FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Twittern

Teilen



Der Goldene Oktober ist vorerst vorbei - doch auch in den kommenden Tagen erwarten Experten kein Ende beim Niedrigwasser des Rheins. Der Pegelstand bei Kaub, der als wichtige Marke für das Obere Mittelrheintal gilt, erreichte am Dienstagmittag 29 Zentimeter - etwas mehr als am Vortag. dpa