Infrastruktur : Lager leer: Über den Rhein kommt kaum noch Heizöl an die Mosel

Trier/Köln Mitten in der Energiekrise bricht nun wegen Niedrigwassers die Schifffahrt auf dem Rhein zusammen. Das ist im Trierer Hafen zu spüren. Auch beim Transport von Baustoffen hakt es.

Mit großer Sorge blicken Industrie und Verbraucher auf das, was sich am Rhein abspielt, wo der Flusspegel ungewöhnlich früh im Jahr sinkt und sinkt und sinkt. Schon seit Wochen können Schiffe wegen des Niedrigwassers nur einen Bruchteil der Kohle oder des Heizöls transportieren, die sie üblicherweise an Bord haben. Droht nun mitten in der Energiekrise, dass der Rhein ganz unschiffbar – und Energie noch knapper und teurer wird?