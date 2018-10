später lesen Niedrigwasser kann für Tiere und Pflanzen zum Problem werden FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Wenn bei ausbleibendem Regen lange nur wenig Wasser in einem Fluss strömt, kann das für Tiere und Pflanzen problematisch sein. Bei Niedrigwasser wie jetzt in zahlreichen Fließgewässern in Rheinland-Pfalz sei die Konzentration der Nährstoffe höher als bei einem normalen Wasserstand, sagte Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Berlin. dpa