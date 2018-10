später lesen Niedrigwasser: Tankschiff fährt auf Rheinfelsen Teilen

Wegen eines Schiffsunfalls in der Nähe der Loreley bei St. Goar ist der Verkehr auf dem Rhein am Dienstag mehrere Stunden lang gesperrt worden. „Es war ein Fahrfehler bei Niedrigwasser“, sagte eine Sprecherin der Wasserschutzpolizei in St. dpa