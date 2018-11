später lesen Nieselregen statt Sonnenschein FOTO: Wolfgang Kumm FOTO: Wolfgang Kumm Teilen

Twittern

Teilen



Trübes, verregnetes November-Wetter erwartet Rheinland-Pfalz und das Saarland in den kommenden Tagen. Blauer Himmel und Sonnenschein wie im goldenen Herbst sind nicht drin. Meist hängt eine dichte Wolkendecke über den Bundesländern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag berichtete. dpa