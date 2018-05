später lesen Nigerias Coach beruft Balogun in vorläufigen WM-Kader FOTO: Thomas Frey FOTO: Thomas Frey Teilen

Nigerias Fußball-Nationaltrainer Gernot Rohr hat einen Deutschland-Legionär in sein 30 Spieler starkes vorläufiges WM-Aufgebot berufen. Wie der Verband am Montag in Abuja mitteilte, zählt Abwehrspieler Leon Balogun vom Bundesligisten FSV Mainz 05 zum Kader für die Endrunde in Russland. Der 29-Jährige wird von seinem deutschen Nationalcoach sehr geschätzt. dpa