Weihnachten Nikolauspostamt hat bereits 30.000 Kinderbriefe beantwortet

Jedes Kind, das an den Nikolaus in St. Nikolaus schreibt, bekommt auch eine Antwort. Seit Wochen ist das Helfer-Team im Einsatz und schickt auch Antwortschreiben in anderen Sprachen an Kinder im Ausland, darunter in Ukrainisch, Russisch, Spanisch, Englisch und Chinesisch. In 2022 kamen Briefe aus insgesamt 52 Ländern.