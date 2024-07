Süß, aber lästig Warum Bauern die Ausrottung der Nilgans fordern

Mit dem Ring um die Augen, den roten Beinen und dem bunten Gefieder sind Nilgänse ausgesprochen hübsch. So exotisch! Und dann diese putzigen Küken! Dennoch hat sich die aus Afrika eingewanderte Vogelart Feinde gemacht. Campingplatz- und Schwimmbadbetreiber ärgern sich über Kot, Radler über blockierte Wege und Bauern über Schnäbel, in denen Erdbeeren oder Salat verschwinden. „Wir sehen Nilgänse sehr kritisch und würden es begrüßen, wenn man sie in Deutschland reduziert oder ausrottet“, sagt Herbert Netter, Sprecher des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau.