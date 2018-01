später lesen Noch 500 Millionen für Hochwasserschutz nötig Teilen

Twittern

Teilen



Der weitere Ausbau des Hochwasserschutzes in Rheinland-Pfalz macht nach Angaben von Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) in Zukunft noch Investitionen von etwa 500 Millionen Euro erforderlich. „Deiche, Mauern, Polder, die gilt es auszubauen“, sagte Höfken am Mittwoch im Landtag in Mainz. Im Unterschied zu anderen Bundesländern habe Rheinland-Pfalz bereits acht Polder gebaut und damit seine vertraglichen Verpflichtungen eingehalten. Jetzt habe die Planung für zwei zusätzliche Reserveräume begonnen, die ein Wasservolumen aufnehmen könnten wie alle Polder zusammen. dpa