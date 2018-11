später lesen Noch kann in Rheinland-Pfalz gegen Grippe geimpft werden FOTO: Ralf Hirschberger FOTO: Ralf Hirschberger Teilen

Twittern

Teilen



Viele Apotheken und Ärzte in Rheinland-Pfalz haben in dieser Saison keinen Grippe-Impfstoff vorbestellt - Grund zur Sorge gibt es dem Apothekerverband in Mainz zufolge derzeit aber nicht. „Es ist eigentlich in jedem Jahr so, dass der Grippeimpfstoff irgendwann schlicht alle ist“, sagte ein Verbandssprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. dpa