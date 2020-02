Noch kein Skiliftbetrieb am Erbeskopf in Sicht

Wintersportler fahen die Skipiste des 816m hohen Erbeskopfs hinab. Foto: Harald Tittel/dpa/Archivbild.

Thalfang Wegen des milden Winters ist die Skisaison am Erbeskopf bisher ausgefallen: „Wir werden in dieser Saison rote Zahlen schreiben. Da führt kein Weg dran vorbei“, sagte der Betriebsleiter der Wintersportanlage, Klaus Hepp, am höchsten Berg von Rheinland-Pfalz (816 Meter) am Donnerstag.



Er sei „schon enttäuscht“, dass die Saison noch gar nicht gestartet sei. Er hoffe aber, dass die Lifte noch in der zweiten Februarwoche in Betrieb gehen könnten, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Um die Kosten auch für Neuerungen und Reparaturen auszugleichen, hätte man 30 Lifttage gebraucht. „Das werden wir nicht mehr schaffen.“ In der vergangenen Wintersaison sei Skifahren am Erbeskopf ab dem 25. Januar möglich gewesen, sagte Hepp. Danach waren die Lifte 26 Tage gelaufen: Knapp 130.000 Besucher wurden gezählt.