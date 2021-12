Noch keine Rückkehr für Wolfsburgs Torhüter Casteels

Wolfsburgs Torwart Koen Casteels steht auf dem Spielfeld. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Mainz Wolfsburgs Stammtorhüter Koen Casteels kehrt nach seiner Corona-Infektion noch nicht wieder in den Kader des Fußball-Bundesligisten zurück. Beim Gastspiel beim FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) steht erneut Pavao Pervan in der Startaufstellung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Niklas Klinger sitzt auf der Bank. Über den positiven Corona-Test des doppelt geimpften Belgiers Casteels hatten die Niedersachsen am 22. November informiert. Pervan stand in der Folge beim FC Sevilla (0:2) und gegen Borussia Dortmund (1:3) im Tor.

Daneben rückt im Team von Cheftrainer Florian Kohfeldt im Vergleich zur BVB-Niederlage nur Paulo Otavio für Jerome Roussillon in die erste Elf. Die zuletzt in drei Liga-Partien sieglosen Mainzer wurden von Chefcoach Bo Svensson im Vergleich zum 1:2 in Stuttgart auf zwei Positionen verändert: Stefan Bell und Anton Stach beginnen, dafür sitzen David Nemeth und Jean-Paul Boetius zunächst draußen.