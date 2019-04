später lesen Noch mehr Staus in Koblenz befürchtet: Thema im Landtag Teilen

Mit der Teilsperrung einer weiteren Brücke werden von diesem Wochenende an alle drei Rheinquerungen in Koblenz saniert und die Megastaus im Berufsverkehr wohl nochmals verlängert. Die CDU-Opposition im rheinland-pfälzischen Landtag in Mainz forderte am Donnerstag Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) auf, diesen aus ihrer Sicht unabgestimmten „Brücken-Gau“ am 18. April im Verkehrsausschuss zu erklären. dpa