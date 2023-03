Wegen Grippe und Corona Zahl der Krankmeldungen im vergangenen Jahr so hoch wie lange nicht

So viele Krankmeldungen wie im vergangenen Jahr hat es in der Region seit Jahren nicht mehr gegeben: Der Krankenstand, also der Anteil aller Beschäftigten, die im Laufe des Jahres wegen Krankheit nicht arbeiten konnten, lag bei 6,2 Prozent. 2021 betrug der Wert rund fünf Prozent. Das geht aus Zahlen der Krankenkasse AOK Rheinland-Pfalz/Saarland hervor. Landesweit betrug der Krankenstand 6,4 Prozent. Das ist nach Angaben der Kasse der höchste Stand seit 1991. Im Schnitt fielen die Beschäftigten in der Region elf Tage aus.