Noch nur wenige Weihnachtsbäume zum Mieten

Die Mitarbeiterin einer Baumschule schiebt einen Leih-Weihnachtsbaum mit Blumentopf. Foto: Ingo Wagner/dpa/Archivbild.

Mainz Wer sich keinen geschlagenen Weihnachtsbaum nach Hause holen möchte, kann auch lebende Exemplare im Topf mieten. Allerdings steckt der Markt dafür in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Zu den wenigen Produzenten gehört eine Baumschule in Mainz.

Mitarbeiter Martin Roth zufolge hängt das geringe Angebot unter anderem mit dem großen Aufwand für die Aufzucht im Topf zusammen. „Und die werden auch nicht so schön ausladend breit im Topf, das geht einfach nicht.“ Trotzdem werde das Mietgrün immer mehr nachgefragt, vor allem von Firmen.