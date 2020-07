Noch ungeklärte Fragen nach Schüssen auf Fußgänger

Schriftzug „Polizei“ auf der Motorhaube eines Funkstreifenwagens. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Lebach Nach Schüssen aus einer Softair-Waffe auf zwei Passanten in Lebach (Kreis Saarlouis) sind die Hintergründe der Tat noch unklar. „Wir ermitteln im Moment noch in allen Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher am Montag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Derzeit sei unklar, ob die Attacke beispielsweise politisch oder rassistisch motiviert gewesen sei, ob es sich um eine Beziehungstat gehandelt habe oder ob es einen anderen Hintergrund gebe.