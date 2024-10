Wetter Noch zwei Tage mit Wolken und teils Regen erwartet

Vor dem Wochenende mit mehr blauem Himmel steht den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils noch etwas Regen bevor. So solle es im Tagesverlauf wechselnd bewölkt und vereinzelt nass werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen demnach höchstens 13 bis 17 Grad. Vereinzelt regnen soll es auch am Donnerstag, der bei maximal 11 bis 14 Grad noch ein Stück grauer wird.