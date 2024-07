Luxemburger Royals Häuschen statt Schloss: So will Luxemburgs Erbgroßherzogs sein Familienleben ordnen

Auch wenn Prinz Guillaume erst am 8. Oktober zum Statthalter seines Vaters, Großherzog Henri von Luxemburg, ernannt werden soll und damit die Amtsgeschäfte übernimmt, so baut der Thronfolger im Großherzogtum bereits vor. Denn als „Lieutenant-Représentant“ ist die Abdankung seines Vaters bereits in Sicht, auch wenn Henri (69) noch nicht wirklich mit dem konkreten Datum der Machtübergabe rausrücken will. Immerhin kann Guillaume dann bereits Beispiel Minister vereidigen und Luxemburg offiziell im Ausland repräsentieren.