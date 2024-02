Krankheiten Norovirus: Fast doppelt so viele Fälle wie 2023

Das Norovirus geht um: In Rheinland-Pfalz sind in den ersten sechs Wochen des Jahres fast doppelt so viele Infektionen der Magen-Darm-Erkrankung erfasst worden wie im selben Zeitraum 2023. Landesweit seien insgesamt 543 Fälle übermittelt worden, sagte eine Sprecherin des Landesuntersuchungsamtes (LUA) in Koblenz am Freitag. Im Vorjahreszeitraum waren es demnach 290. Die Dunkelziffer liege allerdings deutlich höher: Gezählt werden laut LUA nur die Fälle, die eine Probe im Labor bestätigt.