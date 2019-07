Streit um Rettungen auf dem Mittelmeer : Auf hoher See gerettet: Trier will Bootsflüchtlinge aufnehmen

Trier/Mainz Land und Städte kündigen an, Migranten zu helfen, denen die Fahrt übers Mittelmeer gelingt. Ministerin Anne Spiegel kritisiert, dass private Retter oft im Stich gelassen werden.

Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) will nun Tempo machen, dass im Mittelmeer gerettete Flüchtlinge tatsächlich in Gemeinden landen, die helfen wollen. „Ich werde mit diesen Kommunen besprechen, wie wir die Aufnahme von besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen am besten umsetzen, und werde auch Kontakt mit dem Bundesinnenministerium aufnehmen“, sagt Spiegel auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Ministerin sieht bei der Aufnahme bislang eine Krux: Die allerwenigsten der Flüchtlinge landeten in den Kommunen, weil sie in der Regel ein Asylverfahren durchlaufen müssten und bis zur Entscheidung in die Erstaufnahmeeinrichtungen kämen, schildert die Grünen-Politikerin, die einen Ausweg sieht: „Es gibt auch die Möglichkeit, den besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen aus humanitären Gründen direkt einen Aufenthaltstitel zu geben, damit sie sofort in die hilfsbereiten Kommunen kommen. Darüber müssen wir Gespräche führen“, betont Spiegel. In einem Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) schreibt die Ministerin, Rheinland-Pfalz sei bereit, vom Bund evakuierte libyische Migranten über die reguläre Aufnahmequote hinaus aufzunehmen.