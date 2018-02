später lesen Notlandung einer Frachtmaschine am Flughafen Hahn Teilen

Nach einem explosionsartigen Geräusch an Bord ist am Donnerstag eine Frachtmaschine am Hunsrück-Flughafen Hahn notgelandet. Vier Löschzüge von Feuerwehren und rund 65 Kräfte waren im Einsatz, fanden aber nichts Verdächtiges, wie Christoph Goetzmann, Mitglied der Geschäftsführung, mitteilte. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet. dpa