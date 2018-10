Notruf aus Kühllaster - Polizei befreit Flüchtlinge - Fahrer droht Haftbefehl

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Haftbefehl gegen den 37 Jahre alten Lkw-Fahrer beantragt, der am Dienstag fünf irakische Flüchtlinge über die deutsch-französische Grenze gefahren haben soll. dpa

Er sollte am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden, teilte das Amtsgericht Saarbrücken mit. Der 37 Jahre alte Lkw-Fahrer bestreitet, die fünf bewusst nach Deutschland geschleust zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die vier Männer und ein Jugendlicher rund 250 Kilometer vor der Grenze Zutritt zu dem Anhänger verschafft, teilte die Bundespolizei mit. Nach eigenen Aussagen ohne Wissen des Lkw-Fahrers - aber mit der Hilfe von Schleusern. Die Flüchtenden waren auf dem Weg nach Großbritannien. Die Schleuser hätten zwischen 4000 und 6000 US-Dollar pro Person verlangt. Die fünf hätten nicht gewusst, dass sie in einen gekühlten Anhänger einsteigen. Sie alarmierten selbst die französische Polizei. Die ortete das Handy und informierte ihre deutschen Kollegen.

Der Fahrer habe bemerkt, dass jemand in seinem Anhänger ist, und nach bisherigen Erkenntnissen freiwillig die Tankstelle angefahren, an der die Flüchtlinge befreit wurden. Ein Mann erlitt leichte Erfrierungen am Fuß, ein weiterer eine Quetschung. Der 15-Jährige wurde dem Jugendamt übergeben. Ein Mann werde in Deutschland Asylantrag stellen, die drei anderen hätten darauf verzichtet und wurden an die französischen Behörden überstellt.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Einschleusen von Ausländern in Tateinheit mit unterlassener Hilfeleistung und Freiheitsberaubung vor.

Polizeimeldung