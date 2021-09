Blaulicht : Notrufnummern auch in Rheinland-Pfalz zeitweise gestört

Notrufnummern auch in Rheinland-Pfalz zeitweise gestört

In Teilen von Rheinland-Pfalz waren am Mittwochvormittag die Notruf-Nummern 112 und 110 ganz oder teilweise gestört. Entsprechende Warnungen der ADD in den Warnapps Nina und Katwarn sind inzwischen aufgehoben worden.