110 und 112 : Notrufnummern in Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern ausgefallen: Störung im Raum Trier behoben

Trier In Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern gab es Ausfälle bei den Notrufnummern 110 und 112. Noch ist nicht klar, was die Ursache der Störung war.

Die Notrufnummern 110 und 112 von Polizei und Feuerwehr sind in Rheinland-Pfalz am Donnerstagmorgen ausgefallen. Die Ursache der Störung sei noch unklar, teilte ein Sprecher des Lagezentrums in Mainz am Morgen mit. Inzwischen sollen die Notrufe wieder im gesamten Bundesland funktionieren. Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, sich während der Störung in Notfällen direkt bei den Polizeistellen vor Ort zu melden.