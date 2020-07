Notrufsäule für Badeseen in Rheinland-Pfalz wird vorgestellt

Schriftzug "DLRG Wasserrettung" auf einem T-Shirt,. Foto: Patrick Seeger/dpa/Archivbild

Jockgrim Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) und die Björn Steiger Stiftung wollen mit Notrufsäulen an Badeseen in Rheinland-Pfalz für raschere Hilfe sorgen. Ähnlich wie an Fernstraßen sollen die Säulen an Badestellen platziert werden, damit schnell ein Notruf abgesetzt werden kann.

Oft hätten Badegäste und Ersthelfer kein Mobiltelefon zur Hand, um die Retter zu alarmieren, begründen die Organisationen ihre Initiative, die am heutigen Donnerstag (14.30 Uhr) in Jockgrim (Kreis Germersheim) vorgestellt wird.